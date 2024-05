(Di sabato 18 maggio 2024) Idelin vista dellaper la salvezza contro il: le scelte diIl tecnico del, Claudioha reso nota a lista dei giocatoriper il match contro il, valevole per la 37a giornata del campionato di Serie A 23-24. Per l’occasione Claudiopotrà contare su quasi tutti i

Mancano esattamente due settimane alla chiusura del ranking olimpico , fissata per lunedì 27 maggio, e sono state diramate le startlist delle gare in programma tra il 17 ed il 25 maggio: si tratta delle ultime occasioni per scalare la graduatoria e ...

Mancano esattamente due settimane alla chiusura del ranking olimpico , fissata per lunedì 27 maggio, e sono state diramate le startlist delle gare in programma tra il 17 ed il 25 maggio: si tratta delle ultime occasioni per scalare la graduatoria e ...

Mancano meno di due settimane alla chiusura del ranking olimpico , fissata per lunedì 27 maggio, e sono state diramate le startlist delle gare in programma tra il 17 ed il 25 maggio: si tratta delle ultime occasioni per scalare la graduatoria e ...

Convocati Cagliari, solo un’assenza per Ranieri nella sfida decisiva con il Sassuolo - convocati cagliari, solo un’assenza per Ranieri nella sfida decisiva con il Sassuolo - Il tecnico del cagliari, Claudio Ranieri ha reso nota a lista dei giocatori convocati per il match contro il Sassuolo, valevole per la 37a giornata del campionato di Serie A 23-24. Per l’occasione ...

I pre convocati della Serbia per l’Europeo: ci sono Vlahovic e Kostic - I pre convocati della Serbia per l’Europeo: ci sono Vlahovic e Kostic - Il Ct della Serbia ha diramato la lista dei pre convocati in vista dei prossimi Europei. Tra i giocatori chiamati da Stojkovic ci sono Vlahovic e Kostic. Ecco l'elenco completo Portieri: V. Milinkovic ...

Sassuolo-Cagliari, i convocati di Ranieri: out Makoumbou e Jankto - Sassuolo-cagliari, i convocati di Ranieri: out Makoumbou e Jankto - Sono 26 i convocati scelti dal tecnico del cagliari, Claudio Ranieri, in vista del fondamentale match salvezza del Mapei Stadium contro il Sassuolo, in programma domani, domenica 19 maggio, con calcio ...