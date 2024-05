Milan Pioli | Giroud ha dato tanto - è un ragazzo molto sensibile | sarà un addio emozionante

Stefano Pioli è sempre più in orbita Napoli per sedersi sulla panchina degli azzurri nella prossima stagione: la mossa del tecnico spiazza De Laurentiis . Solo 90 minuti separano i tifosi azzurri dalla fine di un’agonia. La stagione del Napoli , ...

MILAN - Terracciano: "Contento di esordire contro Juric, è il primo allenatore che ho avuto" - milan - Terracciano: "Contento di esordire contro Juric, è il primo allenatore che ho avuto" - Filippo Terracciano, difensore del milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, prima del match contro il Torino: "Le sensazioni sono di entusiasmo, l'ho sempre avuto. Aspettavo questo momento da ...

Serie A, Torino - Milan - Serie A, Torino - milan - All'Olimpico Grande Torino i granata a caccia di punti per la Conference League sfidano il milan, sicuro del secondo posto. Calcio d'inizio alle 20.45 in diretta su DAZN e Sky Sport ...

Milan: praticamente fatta per il nuovo tecnico, questa volta non si torna indietro - milan: praticamente fatta per il nuovo tecnico, questa volta non si torna indietro - La decisione finale del milan coinciderà con l’addio di Stefano pioli. Casa milan ha stabilito un termine di sette giorni per chiudere la questione e impostare il nuovo progetto tecnico, salutando ...