Atp Lione 2024 | programma - orari e ordine di gioco domenica 19 maggio

(Di sabato 18 maggio 2024) Il, glie l’didell’Atp 250 diper quanto riguarda la giornata di19. Comincia il main draw con due incontri: Vukic contro McDonald e il derby tra Muller e Gasquet. Si disputano inoltre i quattro match del turno decisivo delle qualificazioni che assegneranno altrettanti pass per il tabellone principale. COURT CENTRAL Ore 10:30 – Gaston vs Cachin (QUALI) Ore 12:30 – Vukic vs McDonald Ore 14:30 – (WC) Muller vs (WC) Gasquet COURT 1 Ore 11:00 – Daniel vs Fanselow (QUALI) Non prima delle 12:30 – Galan vs Mayot (QUALI) COURT 2 Ore 12:30 – Sanchez Izquierdo vs Barranco Cosano (QUALI) SportFace.