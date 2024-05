Cosa è successo a Pedaso | la rimpatriata al ristorante - la lite al ba - il tragico incidente

(Di sabato 18 maggio 2024)(Fermo), 18 maggio 2024 - Doveva essere unatra amici, una cena per trascorrere qualche ora di divertimento ricordando i vecchi tempi. Invece si è trasformata nella più atroce delle tragedie scaturita dopo unaal bar con un gruppo di giovani. Alla fine a perdere la vita, travolto proprio dall’amico, che probabilmente l’ha scambiato per uno dei ragazzi del gruppo rivale, è stato Giampiero Larivera, un 55enne didipendente di una ditta elettromeccanica. Durante la scorribanda in auto è stato centrato anche un 24enne di Campifilone che si trovava con il gruppetto dei ragazzi che avevano litigato con i più adulti. Dopo essere stato identificato dai carabinieri il conducente della vettura, Silvano Asuni, 54 anni, benzinaio originario dima residente a Monterubbiano, ...

Cosa è successo a Pedaso: la rimpatriata al ristorante, la lite al bar, il tragico incidente - Cosa è successo a Pedaso: la rimpatriata al ristorante, la lite al bar, il tragico incidente - La cena finisce nel sangue. In stato di fermo per omicidio il benzinaio Silvano Asuni, la vittima è il 55enne Giampiero Larivera. Un 24enne è ricoverato a Torrette in prognosi riservata. Minuto per mi ...

Omicidio dopo la lite, travolge e uccide 54enne: fermato. Diretta - Omicidio dopo la lite, travolge e uccide 54enne: fermato. Diretta - Pedaso (Fermo): l’automobilista ha investito l’amico, un altro uomo è rimasto gravemente ferito. Il violento litigio era scoppiato poco prima in un bar con un gruppo di clienti più giovani. Il tutto d ...