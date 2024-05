LIVE Italia-Turchia 1-1 - Nations League volley femminile in DIRETTA | reazione d’orgoglio delle azzurre che vincono il secondo set 25-21

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Termina lungo il servizio di Vargas. 1-1 Diagonale vincente di Vargas, che salta altissima e passa sopra le mani del muro. 1-0 MONSTER BLOCK!! Muro vincente di Antropova. TERZO SET 19.58 Nelset Melissa Vargas ha provato a trascinare la propria squadra. L’opposta turca ha messo a segno 8 punti, provando a non far sentire l’assenza di Karakurt la quale ha messo a terra un solo pallone. 19.56, che non si sono lasciate abbattere dalla conclusione del primo set. Nelparziale l’ha spinto bene al servizio trovando la zona di conflitto tra Karakurt e Baladin, con quest’ultima che ha faticato molto nella ricezione. 25-21 ANTROPOVA!! Diagonale ...