Festival lavoro: oltre 21mila euro donati per famiglie vittime crollo di via Mariti a Firenze - festival lavoro: oltre 21mila euro donati per famiglie vittime crollo di via Mariti a Firenze - Un totale di 21.651,75 euro donati per le famiglie delle vittime del crollo di via Mariti a Firenze e 26.350,23 per le donne e minori vittime di violenza e maltrattamento. Sono quelle donate dai parte ...

Il silenzio del mondo della musica sul massacro al Nova Festival. Un neon - Il silenzio del mondo della musica sul massacro al Nova festival. Un neon - Justin Timberlake e Liam Gallagher raccolsero più di due milioni di sterline per le vittime. Braun si aspettava anche per la strage del Nova festival, nel sud di Israele, la stessa risposta, il mondo ...