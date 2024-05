L' Eredità - la campionessa Francy perde e viene insultata | Ma che coraggio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) A L', il quiz game condotto da Marco Liorni su Rai uno, nella puntata del 18 maggio, supera la prova dei 100 secondi la concorrenteche arriva quindi alla Ghigliottina con un bottino, dopo tutte le decurtazioni di 40mila euro. Le cinque parole dell'ultimo step del programma sono: "Saltare", "Bella", "Vita", "Tennis", "Ora". Ladeve trovare la parola che le lega tutte quante. Riuscirà nell'impresa? Purtroppo no. Infatti la concorrente scrive sul cartellino la parola "battuta", ma non è quella corretta. La parola giusta, infatti, è "lezione". Peccato. Sui social poi, i telespettatori innescano una polemica. Qualcuno la insulta. "Ma questa ha anche ildi dire che l'aveva pensata! Ma una bella doccia di umiltà no eh?", si legge tra i commenti. "Ero ...