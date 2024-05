Dzeko vive l’incubo del Milan Il Galatasaray come l’Inter?

(Di sabato 18 maggio 2024) Edinpuòre veramente lo stesso incubo che hanno vissuto i tifosi e i giocatori del. Ilha la chance di scrivere la storia cosìfatto dal. Il parallelismo. PARADOSSO – La carriera di Edinprosegue con un paradosso di mezzo in Turchia.con lui non ha mai vinto un campionato in due anni, lo ha conquistato alla sua prima stagione senza di lui. Il bosniaco è andato al Fenerbahce, dove sta perdendo di mano il primo posto per l’ennesima volta. L’attaccante e i suoi compagni hanno 93 punti in 36 partite, ma la capolista è a 99 e gli basterebbe un punto nelle ultime due per vincere la Super Lig. Il problema perè che quella capolista è proprio il, l’altra ...

Milan, Napoli e Bayern adesso per Allegri: “È il mio sogno” - milan, Napoli e Bayern adesso per Allegri: “È il mio sogno” - Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da ...

Il tatuatore dei giocatori dell’Inter: “Bastoni mi ha rivelato che Inzaghi ha faticato con Dzeko e Lukaku l’anno scorso” - Il tatuatore dei giocatori dell’Inter: “Bastoni mi ha rivelato che Inzaghi ha faticato con dzeko e Lukaku l’anno scorso” - “Bastoni mi ha detto che Inzaghi ha davvero faticato la scorsa stagione prima della finale di Champions, troppi cambi sempre uguali, qualche agitatore di troppo, tipo dzeko e Lukaku. E che però, ...

Lo Monaco chiosa: “Non so se Fonseca potrebbe portare lo Scudetto” - Lo Monaco chiosa: “Non so se Fonseca potrebbe portare lo Scudetto” - Sì ci fu un problema con dzeko ma alla fine il bosniaco ne aveva per tutti gli allenatori. L'esperienza romana l'ha temprato, poi a Lille ha fatto molto bene ed è una bella persona, impegnata dal ...