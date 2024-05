Come sono state costruite le piramidi? Lo svela una ricerca internazionale

Un anomalia sotto le piramidi potrebbe spiegare tante cose - Un anomalia sotto le piramidi potrebbe spiegare tante cose - Recentemente, è stata annunciata la scoperta di una nuova tomba nascosta tra le Grandi piramidi di Giza. I ricercatori affermano di aver individuato il motivo del loro insolito posizionamento. Una mis ...

Le piramidi egizie costruite lungo un ramo estinto del Nilo - Le piramidi egizie costruite lungo un ramo estinto del Nilo - Ben 31 piramidi dell'antico Egitto, comprese quelle del celebre complesso di Giza, potrebbero essere state originariamente costruite lungo un braccio ormai estinto del Nilo lungo 64 chilometri, che ...

La costruzione delle piramidi in Egitto non è più un mistero: i blocchi trasportati grazie a un fiume svanito - La costruzione delle piramidi in Egitto non è più un mistero: i blocchi trasportati grazie a un fiume svanito - Potrebbe essere stato finalmente svelato uno dei misteri più noti legati alla costruzione delle grandi piramidi in Egitto, ovvero il modo attraverso il quale gli enormi blocchi di pietra sono stati ...