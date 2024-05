Atalanta - Scamacca | 'La Champions era l'obiettivo La finale di Dublino? Vogliamo alzare la coppa'

Lecce , 18 maggio 2024 – Il Lecce già matematicamente salvo riceve l'Atalanta che ha bisogno dei tre punti per centrare la qualificazione in Champions League. In caso di vittoria, infatti, la squadra di Gasperini sarebbe certa del quinto posto, ...

L’ Atalanta batte il Lecce per 2-0 al Via del Mare e con i tre punti si assicura la qualificazione alla prossima Champions League Con due gol nella ripresa, De Ketelaere e Scamacca, l’ Atalanta sbanca il Via del Mare di Lecce e si qualifica con due ...

Lecce-Atalanta, Gasperini: “Felice per la Champions, è il massimo. Il mio futuro…” - Lecce-atalanta, Gasperini: “Felice per la champions, è il massimo. Il mio futuro…” - In otto anni di gestione Gasperini, l’atalanta arriva così per la quarta volta in champions. Al termine della partita tra Lecce e atalanta di questa sera, Gian Piero Gasperini e Luca Gotti hanno ...

L’Atalanta vince 2-0 a Lecce e mette al sicuro la Champions - L’atalanta vince 2-0 a Lecce e mette al sicuro la champions - LECCE (ITALPRESS) – L’atalanta vince al Via del Mare ed è in champions. I nerazzurri hanno rovinato la festa salvezza del Lecce (che ha perso la seconda partita interna consecutiva), ma, in attesa di ...

Lecce-Atalanta 0-2, Scamacca: “La Champions League era un obiettivo” - Lecce-atalanta 0-2, Scamacca: “La champions League era un obiettivo” - Alle ore 18, allo Stadio Via del Mare, è andata in scena la sfida tra Lecce ed atalanta, che ha visto gli ospiti trionfare per 2-0 e conquistare così la ...