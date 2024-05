Incidente nel Salento Camion esce fuori strada e sfonda il muro di cinta di un’abitazione - ferito conducente

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 18 maggio 2024) Dopo quelli registrati nei giorni e nei mesi scorsi, ancora unnel. Unsi è schiantato contro undie lo hato. L’episodio si è verificato all’alba di oggi, intorno alle cinque, alla periferia di Galatina, esattamente in via Lecce. Ildel mezzo pesante ha, per cause ancora tutte da chiarire e verificare, perso il controllo del, finendo sulla recinzione di un edificio endolo. A causa del forte impatto, inoltre, è stata divelta anche una cabina elettrica dell’Enel. Subito dopo l’ennesimonelsono intervenuti i proprietari dell’immobile che hanno prestato i primi soccorsi del caso all’autista del ...