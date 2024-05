Al Via del Mare, il match valido per la 37° giornata di Serie A tra Lecce e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Lecce-Atalanta , valevole per la 37esima giornata del ...

De Ketelaere più Scamacca, l’Atalanta batte il Lecce e torna in Champions - De Ketelaere più scamacca, l’Atalanta batte il Lecce e torna in Champions - L'Atalanta sbanca il 'Via del Mare' di Lecce e conquista ufficialmente il pass per la prossima Champions League ...

Lecce-Atalanta 0-2, giallorossi salutano il loro pubblico con una sconfitta - lecce-atalanta 0-2, giallorossi salutano il loro pubblico con una sconfitta - Termina 2-0 per l’Atalanta l’ultima gara casalinga per i giallorossi ... si accomoda in panchina per lasciare spazio a Berisha. La formazione iniziale Il Lecce si è quindi schierato con il 4-4-2 con: ...

Lecce-Atalanta 0-2: il tabellino - lecce-atalanta 0-2: il tabellino - lecce-atalanta 0-2 (primo tempo 0-0) Marcatori: 3` s.t. De Ketelaere, 8` s.t. scamacca Assist: 3` s.t. scamacca, 8` s.t. Miranchuk Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey.