(Di sabato 18 maggio 2024) Modena, 18 maggio 2024 – Una serata “magica”, in una cornice altrettanto suggestiva, capace quasi di fermare il. Ieri sera, nel cortile d’Onore dell’Accademia, il “gran” ha rinsaldato, ancora una volta, il forte legame che lega la città a questa tradizione: dalle uniformi agli abiti elegantissimi, fino alla musica e ai giochi di luce. Così, dopo la cerimonia del Mak P 100 degli Allievi Ufficiali del 204° corso ’Volontà’ dell’Accademia Militare (evento che segna i cento giorni mancanti alla promozione al grado di Sottotenente dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri) le emozioni hanno continuato a riempire il cuore degli allievi ufficiali sulle note di balli storici. “Questa serata rappresenta un momento di gran gioia per noi Allievi ’anziani’ da condividere con le persone a noi più ...

Il ballo delle debuttanti, emozione senza tempo - Il ballo delle debuttanti, emozione senza tempo - La tradizionale serata si è tenuta nel cortile d’Onore dell’Accademia di Modena. Raccolti 15mila euro per l’acquisto di un ecografo a favore del Policlinico ...

