Chico Forti è tornato in Italia | Ho sognato ogni giorno questo momento

"Il primo a essere emozionato e incredulo per come si sono messe le cose è proprio lui" ha spiegato a Fanpage.it Gianni Forti , lo zio di Chico , aggiungendo: "Ora per noi è come ricominciare una nuova vita. Speriamo che possa godere della libertà ...

Chico Forti , il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, è arrivato oggi in Italia . Il Falcon 900 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica Italia na partito da Miami per riportare in Patria ...

"Ho sognato ogni giorno questo momento". Lo ha detto Chico Forti , il 65enne trentino trasferito oggi dagli Usa in Italia, intervistato dal Tg1. Chico Forti ha ribadito di ritenersi innocente in relazione alla condanna che sta ancora scontando per ...

"Ho sognato ogni giorno questo momento": in esclusiva al Tg1 le prime parole di Chico Forti - "Ho sognato ogni giorno questo momento": in esclusiva al Tg1 le prime parole di chico forti - Al Tg1 le prime parole dopo il rientro in patria di chico forti, l'italiano che era stato detenuto per 24 anni negli Stati Uniti con l'accusa di omicidio, un delitto che ha sempre sostenuto di non ...

