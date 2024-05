LIVE – Italia-Turchia 1-1 25-27 - 25-2 - 11-11 | Nations League femminile volley 2024 in DIRETTA

(Di sabato 18 maggio 2024) Latestualedi, partita valevole per la Pool 1 della prima settimana dellaballdi. Quarto ed ultimo impegno di questa prima settimana di VNL per le ragazze di Julio Velasco, reduci dai successi contro Germania e Bulgaria, arrivati dopo la sconfitta all’esordio contro la Polonia. Danesi e compagne vanno dunque a caccia della terza vittoria, che peserebbe molto anche in ottica ranking e, di conseguenza, qualificazione olimpica. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono le campionesse d’Europa e campionesse in carica della VNL, nonché le numero 1 del ranking mondiale: le turche allenate dall’no Daniele Santarelli, che ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-18 Mani out trovato da Baladin, che attacca bene sull’alzata in bagher di Orge. TIME-OUT TURCHIA 22-17 ACEE!! Servizio perfetto di Bosetti nella zona di conflitto tra Ivegin e Baladin, con quest’ultima ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Turchia , partita valevole per la Pool 1 della prima settimana della volley ball Nations League femminile 2024 di volley . Quarto ed ultimo impegno di questa prima settimana di VNL per le ragazze di Julio Velasco, ...

LIVE! Italia-Turchia: primo big match di VNL 2024 per le Azzurre, che sognano sempre le Olimpiadi di Parigi 2024 - live! Italia-Turchia: primo big match di VNL 2024 per le Azzurre, che sognano sempre le Olimpiadi di Parigi 2024 - PALLAVOLO, VNL 2024 (F) - live! Italia-Turchia, quarto impegno per le Azzurre nella Volleyball nations League 2024. Segui su Eurosport.it la diretta scritta del match, per non perderti azioni salienti ...

Volleyball Nations League, Italia-Turchia diretta live: Velasco contro Santarelli, Antropova sfida Vargas - Volleyball nations League, Italia-Turchia diretta live: Velasco contro Santarelli, Antropova sfida Vargas - La corsa dell'Italia di Velasco in Volleyball nations League continua ad Antalya contro la Turchia di coach Santarelli e del fenomeno Vargas: l'impresa può valere i Giochi. L’Italia è sesta nella ...

Italia-Turchia diretta, Nations League Volley Femminile: segui la sfida LIVE - Italia-Turchia diretta, nations League Volley Femminile: segui la sfida live - Le vittorie su Germania e Bulgaria hanno rimesso in carreggiata l'Italia in nations League dopo il ko al debutto con la Polonia, ma per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi occorre continuare ad ...