Vela | Pianosi e Boschetti volano in Medal Race ai Mondiali 2024 di Formula Kite

(Di sabato 18 maggio 2024) Ed èpeer Riccardoe Lorenzo. I due azzurri hanno staccato il pass per l’ultimo atto confermandosi ad alti livelli in quel di Hyerès, località della Francia che sta ospitando i Campionatidi, specialità. Nella seconda e ultima giornata dedicata alla gold fleet gli azzurri hanno mantenuto l’asticella ben alzata, accedendo così alla gara clou, riservata soltanto agli atleti piazzatisi in top 10.nello specifico ha consolidato il posto d’onore, raccogliendo dopo le ultime quattro prove 35.0 punti netti (55.0 quelli totali) e mantenendo sempre un vantaggio risicato sul diretto inseguitore Axel Mazella, terzo con 35.0 (87.0). Sempre meglio Lorenzo ...

Sono tre gli italiani in Gold Fleet ai Mondiali di Formula Kite , in corso di svolgimento nelle acque di Hyères. La scena se l’è presa Riccardo Pianosi , che nella classifica provvisoria maschile sale al terzo posto con 14.0, grazie alla vittorie di ...

Proseguono nelle acque di Hyères i Mondiali di Formula Kite per quanto riguarda il mondo della Vela , giunti al quarto giorno di gare e al primo di Gold Fleet . Vento leggero quest’oggi e si sono disputate come da programma altre quattro prove sia al ...

