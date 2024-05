Daniele Bossari parla del tumore alla gola e svela in che modo l’ha scoperto e come sta oggi

(Di sabato 18 maggio 2024) In puntata a Verissimoè tornato are dell'hastaL'articolo proviene da Novella 2000.

Arte sacra: Roma, una monografia e una giornata di studi alla Lumsa sulle opere di Alfredo Nena - Daniele Libanori, pubblicata da Campisano editore, e una giornata di studi che si terrà presso l'... in vari luoghi iconici per la cristianità, come la chiesa di Santa Maria del Popolo e il Museo ...

Viterbo - Elezioni Europee, il tour della Schlein non scalda i viterbesi - ...piazze erano piazzette e di gente poca un po' ovunque nonostante sia sabato e non caldo come nei giorni scorsi. Nel tour in Tuscia era accompagnata dai consiglieri regionali Enrico Panunzi e Daniele ...