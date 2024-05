66enne trasportato in ospedale dopo caduta in zona boschiva a Poggio di Loro

(Di sabato 18 maggio 2024) Nel pomeriggio di oggi, alle ore 17:00, la centrale operativa di Arezzo ha coordinato un intervento di soccorso per una persona che ha subito unain unadi. L’incidente ha coinvolto un uomo di 66 anni, che è stato prontamenteall’San Donato con codice di gravità 2. Per l’operazione di soccorso sono stati mobilitati vari enti e mezzi di emergenza, tra cui l’automedica di Valdarno, la Misericordia di Castelfranco, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. La sinergia tra le diverse unità operative ha permesso un rapido intervento e il trasferimento del ferito in, dove riceverà le cure necessarie. L’episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra i servizi di emergenza per garantire ...

