GP Imola - una penalità stravolge la griglia di partenza | che vantaggio per la Ferrari!

(Di sabato 18 maggio 2024) Unacambia ladidel GP di. Al termine della sessione di qualifiche, Oscar Piastri è stato raggiunto da una: il pilota McLaren è stato sanzionato, dai commissari di gara, per impeding sulla Haas di Magnussen. Il pilota australiano è stato retrocesso dalla terza alla sesta posizione. Un bel regalo alleche avanzano entrambe in seconda fila: Leclerc 3° e Sainz 4°. Ladidel Gp di1ª Fila: 1. Verstappen 2. Norris 2ª Fila: 3. Leclerc 4. Sainz 3ª Fila: 5. Piastri 6. Russell 4ª Fila: 7. Tsunoda 8. Hamiton 5ª Fila: 9. Ricciardo 10. Hulkenberg 6ª Fila: 11. Perez 12. Ocon 7ª Fila: 13. Stroll 14. Albon 8ª Fila: 15. Gasly 16. Bottas 9ª Fila: 17. Zhou 18. Magnussen 10ª Fila: ...

F1. Qualifiche GP Imola 2024, Charles Leclerc: 'Abbiamo sempre il solito problema nel primo settore e non riusciamo a risolvere' - Formula 1 - ... la Formula 1 è finalmente tornata nel cuore del motorvalley ad Imola con il Gran Premio del Made ... L'australiano della McLaren, tuttavia, rischia di scalare in quinta posizione per una penalità dovuta ...

F1 - Incredibile Hulkenberg: 'Ho voluto dare la scia a Verstappen in qualifica' - Ci saranno sicuramente delle polemiche a seguito della pole di Max Verstappen a Imola. Il tre volte campione del mondo è riuscito a piazzarsi davanti alle McLaren di Piastri e ...al di là della penalità ...