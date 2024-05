Guerra ultime notizie Gantz | Piano su Gaza entro l’8 giugno o lasciamo governo Per il futuro serve direzione Usa-Ue-araba

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di sabato 18 maggio 2024) Quasi 10mila persone sono state evacuate nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale: lo ha reso noto il governatore della regione. “Siamo contrari a qualsiasi tregua che faccia il gioco del nemico”. Lo ha detto il presidente ucraino Zelenskyj in merito alla proposta del presidente francese Macron per una tregua olimpica la prossima estate. L'Idf ha trovato i corpi di tre ostaggi israeliani uccisi il 7 ottobre dopo essere fuggiti dal Nova Festival. Tra i cadaveri portati nella Striscia anche quello di Shani Louk, 23 anni, la ragazza israelo-tedesca la cui immagine ha sconvolto il mondo quando è stata trascinata via su un pickup dai miliziani di Hamas