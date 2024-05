De Ketelaere e Scamacca portano l’Atalanta in Champions | Lecce sconfitto 2-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024), 18 maggio 2024 – Ilgià matematicamente salvo riceve l'Atalanta che ha bisogno dei tre punti per centrare la qualificazione inLeague. In caso di vittoria, infatti, la squadra di Gasperini sarebbe certa del quinto posto, inoltre si porterebbe a un solo punto da Juventus e Bologna. Si gioca in un Via del Mare addobbato a festa per l'ultimo appuntamento casalingo dei giallorossi, dove il tecnico dei salentini Luca Gotti vuole togliersi un'altra soddisfazione: battere i nerazzurri, cosa che ancora non gli è mai riuscita. Lato formazioni, classico 4-4-2 per Luca Gotti che sceglie Gonzalez al posto di Oudin, per avere un palleggiatore in più, anche per evitare il pressing atalantino. Dall'altra parte, Gasperini (oggi sostituito da Tullio Gritti in panchina) oltre agli assenti De Roon, Kolasinac, Holm e Koopmeiners, ...