Cade in acqua facendo canyoning - Alessandro Dall' Ò muore a 33 anni trascinato in un mulinello nel torrente dalla corrente

Cade in acqua facendo canyoning, morto 33enne: è stato trascinato in un mulinello nel torrente dalla corrente - Cade in acqua facendo canyoning, morto 33enne: è stato trascinato in un mulinello nel torrente dalla corrente - Una giornata di avventura trasformata in tragedia. È morto l'uomo milanese di 33 anni che è stato trascinato in un mulinello nel torrente Esino dove è caduto mentre faceva canyoning ed è stato poi ...

