Allerta meteo domenica 19 maggio Ecco le regioni a rischio

(Di sabato 18 maggio 2024) Dopo le intense giornate di maltempo dei giorni scorsi, l’Italia si prepara ad affrontare nuovamente condizionirologiche avverse. La Protezione Civile ha emesso un avviso diarancione per alcune aree di Emilia-Romagna e Veneto, e un’gialla in sette, a causa di temporali eidraulico. Il brutto tempo interesserà in particolare il centro, con fenomeni intensi sulle aree appenniniche. Tuttavia, le piogge insisteranno anche su zone già colpite da allagamenti ed esondazioni al nord. Questa situazione è causata da una nuova perturbazione che attraverserà il Centro-Sud, lambendo l’Emilia-Romagna e portando piogge e temporali in particolare sul centro, oltre a una nuvolosità estesa su molte zone dell’Italia.arancione ...

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 13 per undici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli ...

La Protezione civile ha valutato per domani , domenica 19 maggio , una allerta arancione su alcune aree di Emilia-Romagna e Veneto e allerta gialla in sette regioni .per temporali e rischio idraulico.Continua a leggere

Meteo Sicilia, domani le temperature resteranno alte: allerta per rischio incendi - meteo Sicilia, domani le temperature resteranno alte: allerta per rischio incendi - La Protezione civile regionale infatti non ha diramato alcuna allerta meteo. Gli esperti mettono in guardia anche per domani i cittadini in merito al rischio incendi, che si mantiene alto a causa ...

Ancora allerta meteo sul territorio, in arrivo altri forti temporali - Ancora allerta meteo sul territorio, in arrivo altri forti temporali - Ecco le previsioni meteo per le prossime ore Un’altra allerta meteo, nella giornata di oggi, è stata emessa dalla Protezione civile di Regione Lombardia, con codice giallo, per rischio idraulico e ...

Meteo in Veneto, è ancora allerta arancione - meteo in Veneto, è ancora allerta arancione - collinari delle zone in allerta; nelle zone Vene-E e Vene-F risultano tutt'ora in atto interventi di smaltimento delle acque sulle reti secondarie e di bonifica. Le previsioni meteo fino a lunedì 20 ...