Roma | allenatore di basket arrestato per violenza sessuale su un 14enne Era stato già condannato in passato

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Era giàperaggravata su minori, ma era undi. Che ècon la stessa accusa nei confronti di uno dei ragazzi minorenni che allenava. La Polizia di, dopo indagini coordinate dalla Procura di, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti. Stando alle indagini l’, italiano, in diverse occasioni “abusando del proprio ruolo che svolgeva in una nota società sportiva di, avrebbe costretto conun giovane atleta del club sportivo a compiere e subire atti sessuali”. L’inchiesta è nata dalla segnalazione ...

L'di una nota società di basket diè accusato di aver sfruttato il suo ruolo per abusare di un minorenne. Per questo motivo, è finito in manette con l'accusa di violenza sessuale ...Violenza sessuale su un atleta minorenne: arrestato undi basket. La scorsa notte gli investigatori della Polizia di Stato della IV Sezione della Squadra Mobile di, specializzata nel contrasto ai reati di violenza di genere e in danno di ...

