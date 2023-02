Ai mondiali l' italiana che non ti aspetti | Marta Bassino vince l' oro nel Super - G

E' il nono oro dello sci femminile azzurro ai, il terzo in Super G dopo i trionfi di Isolde Kostner nelle edizioni del 1996 e 1997. Adesso due giorni di riposo poi sabato la discesa per ...La sciatricesulla pista francese 'Roc de Fer' di Meribel ha offerto una prestazione ... in altrettante gare femminili, ai 47esimi Campionatidi Courchevel/Meribel. Alle spalle della ...

Federica Brignone fa esultare l'Italia: medaglia d'oro nella combinata ai Mondiali! Sport Fanpage

Sci, ai Mondiali è il momento del Dream Team: l'Italia a caccia dell'oro bis in superG la Repubblica

Medagliere mondiale: Italia e Francia con un oro a testa davanti ad Austria e Svizzera NEVEITALIA.IT

Calcio, ecco come è fallita l'alleanza tra Arabia Saudita e Italia per i Mondiali 2030 - 24+ 24+

Come è fallito il progetto Italia-Arabia per ospitare i Mondiali 2030 Calcio e Finanza

Medaglia di bronzo ex aequo per la svizzera Hutter e la norvegese Lie. Ottava Federica Brignone, 11esima la Goggia Era il giorno della valanga rosa sulle piste del mondiale di Meribel, e delle ...Dopo il trionfo della Brigone in combinata, ecco quello della cuneese che brucia di 11 centesimi la Shiffrin: "Ho voltato pagina dopo la delusione di lunedì, questa medaglia vale più di tutto, è merav ...