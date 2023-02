Chi è Sethu di Sanremo | vero nome | perché veste di nero e significato del suo brano

Leggi su biccy

(Di martedì 7 febbraio 2023) Non solo Shari e gIANMARIA, anche(all’anagrafe Marco De Lauri) grazie aGiovani si esibirà sul palco del Teatro Ariston. Il giovane artista canterà il suo pezzo Cause Perse domani mercoledì 8 febbraio dopo Will e i Modà. Ai microfoni di All Music Italia il cantante ha svelato ildelche presenterà in gara. “Sono un po’ agitato e credo sia normale. Ildel mio pezzo arriva da quando uno commette sempre gli stessi sbagli. Si tratta di una canzone che parla di me e mio fratello. – ha dichiaratoad All Music Italia – Ilparla di come nella nostra strada non siamo sempre stati capiti, ma ci siamo sempre fatti forza a vicenda. Alla fine siamo comunque riusciti ad andare avanti. Mio fratello lo vedrete a ...