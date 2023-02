Sondaggione-Mentana | sinistra e 5S nel baratro | la cifra magica della Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il caso Cospito e le polemiche legate al 41 bis non fiaccano il consenso su Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgiainfatto fa registrare una crescita dello 0,2 per cento in sette giorni e passa dal 30,4 per cento di una settimana fa al 30,6 per cento di oggi, lunedì 6 febbraio. Il partito dle premier dunque si mantiene a quota 30 e fa registrare una distanza siderale dal secondo partito in classifica, il Movimento Cinque Stelle. Il partito di Conte infatti è al 17,5 per cento e perde lo 0,3 per cento rispetto a sette giorni fa. Il Pd invece guadagna uno 0,6 per cento e sale dal 14,2 al 14,8 per cento restando però alle spalle dei grillini. La Lega è stabile all'8,7 per cento, ma lascia per strada uno 0,3 in una settimana. Perde uno 0,1 il Terzo Polo di Renzi e Calenda che si attesta all'8,1 per cento. Forza Italia è al 6,4 per cento e perde uno 0,4 in sette ...