Francia | incendio in una casa | morti 7 bambini e la madre

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 6 febbraio 2023) . Il padre, gravemente ustionato, è stato trasferito in ospedalein unaa Charly-sur-Marne. Nella notte tra domenica e lunedì settedi età compresa fra i 2 e i 14 anni sonocon lanell’della loroa Charly-sur-Marne. A riportare la notizia in Italia il fatto quotidiano Il padre, gravemente ustionato e al momento unico sopravvissuto, è stato trasferito in ospedale dai soccorritori. La famiglia al momento dell’dormiva al secondo piano dellaquando. A chiamare i vigili del fuoco sono stati i vicini. L’, infine, è stato spento dai Vigili del Fuoco nelle prime ore del mattino. Se ti va lascia un like sulla ...