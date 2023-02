Wax ha litigato due volte con Maria | la De Filippi spiega i motivi

Leggi su biccy

(Di domenica 5 febbraio 2023) Durante la prima puntata di Amici 22Deha svelato di aver discusso con Wax ai casting. Un’altra lite però c’è stata dopo i fatti del Capodanno Gate. E nella puntata di oggi la conduttrice hato al cantante come mai se l’è presa con lui. “Se ti va vorrei affrontare un argomento che ti riguarda. parliamo di questo cavolo di capodanno. Devo iniziare con il dire che tu non eri l’unico coinvolto. E non ti devi sentire l’unico che ha fatto un errore questo è importante. Quindi il peso va diviso equamente e penso che tu l’abbia già portato abbastanza. Adesso basta direi che siamo d’accordo. Quando ci siamo visti per la prima volta ai casting io e te abbiamo. Abbiamoanche dopo capodanno e io me la sono presa più con te che con tutti. Ti ho detto di andare in casetta ...