Scontro tra sciatori sulle montagne di Merano | muore 36enne

(Di domenica 5 febbraio 2023) Uno sciatore di 36 anni residente a Lana, nel Meranese, è morto stamattinapiste del comprensorio altoatesino dello Schwemmalm, in val d’Ultimo. A quanto si apprende dalle forze dell’ordine presenti a bordo pista, la vittima si sarebbe scontrata con un altro sciatore che, trasferito all’ospedale di, non è pericolo di vita. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

