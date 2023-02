Osimhen | «Felicissimo per i tre punti | ora è importante prepararsi per la prossima partita»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 5 febbraio 2023) Nel postdi Spezia-Napoli 0-3, ai microfoni di Sky Sport l’attaccante nigeriano del Napoli, Victor. «Faccio i complimenti alla squadra, sono molto contento, è un privilegio aver raggiunto questi grandi campioni, abbiamo avuto il giusto rispetto per lo Spezia per conquistare i tre. La cosa piùper la, restare concentrati sul campionato, che è molto difficile, naturalmente siamo contenti per questo successo».sull’episodio della tifosa colpita prima della. «Prima dellanel riscaldamento, ho calciato verso la porta ma non l’ho centrata, ho preso una ragazza che stava chattando col telefonino. Sono subito andato a vedere se si era fatta ...