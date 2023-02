Incidente tra sciatori sulle piste in Alto Adige | muore un 37enne in Val D' Ultimo

(Di domenica 5 febbraio 2023)mortale tra duein: lo schianto è avvenuto in Val D'nel comprensorio Schwemmalm, sulla pista Huttegg a circa 2.250 metri di quota. La vittima è uno sciatore ...

Drammaticole vette dell' Alto Adige , dove due sciatori sono stati i protagonisti di uno scontro mortale. L'è avvenuto in Val D'Ultimo nel comprensorio Schwemmalm, sulla pista Huttegg , ...mortaledue sciatori in Alto Adige : lo schianto è avvenuto in Val D'Ultimo nel comprensorio Schwemmalm, sulla pista Huttegg a circa 2.250 metri di quota. La vittima è uno sciatore ...

Roma, incidente tra due autobus a Prati: l'autista incastrato tra le lamiere, feriti 3 passeggeri ilmessaggero.it

Ancora sangue sulle strade nel Lazio, incidente nella notte: gravi 5 ragazzi tra 16 e 22 anni Fanpage.it

Incidente tra Maracalagonis e Sinnai: gravissimo centauro 43enne Virgilio

Incidente a Torino Pozzo Strada: scontro tra due auto, donna in ospedale TorinoToday

Tamponamento tra bus a Roma: autista incastrato, passeggeri feriti RomaToday

L'incidente nella galleria della A14 costato la vita a un padre e a due dei suoi figli. Sulla sicurezza dei cantieri si sta muovendo il ministro Salvini. Il sindaco di Grottammare: "Servono dissuasori ...Incidente mortale tra due sciatori in Alto Adige: lo schianto è avvenuto in Val D'Ultimo nel comprensorio Schwemmalm, sulla pista Huttegg a circa 2.250 metri di quota. La ...