Con Osimhen | Giuntoli ha vinto la scommessa più grande della sua carriera Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 5 febbraio 2023) Sulladello Sport, Maurizio Nicita scrive di. O meglio,bravura di Cristiano, direttore sportivo del Napoli, nel vincere una delle scommesse più importantisua. Quando ha conDe Laurentiis a spendere 50 milioni per l’attaccante nigeriano, infatti, eravamo in pieno Covid, un momento di incertezza massima, anche in termini economici, con gli incassi da botteghino ridotti a zero per le partite a porte chiuse. Eppure il ds del Napoli ci ha creduto, De Laurentiis pure. E oggivale almeno 120 milioni. “I fatturati precipitano mentre i monte ingaggi sono lì, da scalare. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha anche deciso di mettere in cassa integrazione i dipendenti. Il futuro fa paura”. Ma in questo ...