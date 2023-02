Sui Måneskin abbandonate i vostri mediocri pregiudizi e vedete la realtà per quella che è

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Dunque, in molti si chiedono cosa sia successo ai. Ebbene, è successo questo: a memoria, non mi pare ci siano state altre band italiane ad aver conquistato, senza se e senza ma, il mercato musicale americano come hanno fatto loro. È stato detto che sono delle oche all’ingrasso, che hanno perso la loro freschezza, che la loro musica è mediocre, che sono diventati ostaggi dello show biz e bla, bla, bla. Vorrei solo ricordare che hanno vent’anni e avanzare questa ipotesi: sfido qualsiasi ventenne a mantenersi saldo, centrato e appassionato vedendosi stravolta completamente la vita, le abitudini, le amicizie, il conto in banca nel giro di un anno come è successo ai. Dirò di più. Siamo davvero sicuri che qualsiasi ventenne sarebbe così maturo e pronto ad affrontare tutto questo stravolgimento della propria esistenza, come stanno ...