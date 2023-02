Pensioni | ecco le 3 stangate che terrorizzano i pensionati “ingiustizia”

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 4 febbraio 2023)le 3che inon hanno digerito. Promesse che non sono state mantenute, o che sono state mantenute soltanto in minima parte. Forse però non tutto è perduto. Forse.. Un binomio da sempre accumunato da lotte e conquiste, nonché segnato da cocenti sconfitte. Sempre nell’occhio del ciclone perché è sempre sul punto di partire una riforma rivoluzionaria che sistemerà per sempre l’atavica questione.le 3(I Love Trading)Poi è la storia a parlare per noi. Niente, o quasi, ogni volta. Anche in questi mesi si era molto parlato di novità riguardanti le. Qualcosa è stato fatto ma molte delle promesse sono rimaste lettera morta. Come sempre, o ...