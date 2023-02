Ucraina | Cottarelli | “L’economia ha retto | le sanzioni alla Russia servono”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un anno di guerra inha avuto un impatto sul. In Italia, in Europa e in. Fino a che punto? E con quali conseguenze per il futuro? Carlooggi è un senatore del Pd, ma ha passato una vita al Fondo Monetario Internazionale ed è un economista da sempre attento alle analisi congiunturali. In un’intervista all’Adnkronos, parla dell’andamento del Pil e di quello dell’Inflazione, ma anche di una profonda redistribuzione della ricchezza. “Abbiamo iniziato l’anno con la paura che l’aumento del prezzo del gas avesse avuto un effetto catastrofico sulla nostra economia. C’è chi pensava che in autunno ci sarebbe stata la tempesta perfetta per l’Italia e per il Mondo. Non c’è stata”, è la premessa della sua analisi. Perché? “Perché le Banche centrali hanno reagito con un aumento ...

