“Pogba | Non Rassegnarsi | Ci Vuole Pazienza”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Juve, Allegri: “Dobbiamo ricostruire la nostra nave” In vista della sfida di Juventus-Lazio, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Mediaset, concentrandosi in particolare sulle condizioni di salute di. Il tecnico dei bianconeri ha affermato: “Non possiamo cedere alla rassegnazione. È una vera e propria tragedia che non possiamo avere a disposizione Paul per dare un po’ di minutaggio. Dopo quasi nove mesi di inattività, cidel tempo per tornare in forma. Dobbiamo essere pazienti e navigare a vista”. Dopo la sconfitta interna contro il Monza in campionato, Allegri ha un messaggio per i suoi giocatori: “Il calcio ci dà l’opportunità di ricostruire la nostra nave. Questa sera abbiamo un’occasione per rifarci, ma da domani dobbiamo concentrarci sul campionato. È un momento difficile, ma dobbiamo affrontarlo nel modo migliore, perché ...