Il racconto privato di Lodo Guenzi dopo il suicidio della studentessa della Iulm | «Anch’io a quell’età volevo sparire»

(Di giovedì 2 febbraio 2023) «Non riesco a non pensare a quella ragazza di 19 anni che si è ammazzata nel bagnosua università, lasciando scritto “nella vita ho fallito tutto“. E no, a 19 anni non hai fallito niente. Ma lo pensavo». Inizia così il post pubblicato su Instagram da, cantante de Lo Stato Sociale. Una riflessione natala notizia deldi una giovaneritrovata ieri mattina nei bagni dell’Università, a Milano. Nel post,racconta alcuni episodi di difficoltà personale, in cui anche lui pensava di non avere più le forze per andare avanti. «Facevo 600 chilometri a settimana per andare a farmi dire che non ce l’avrei fatta, mentre la mia prima ragazza era morta senza un perché e ...