Appalti | Assosistema | Ancora distanti da codice costruito su esigenze servizi e forniture

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma, 2 feb. (Adnkronos/Labitalia) -Confindustria oggi è stata in audizione alla Camera sul nuovo. “Abbiamo posto al centro dell'audizione il tema della chiarezza e del risultato - commenta Matteo Nevi, direttore generale diConfindustria - è impensabile, infatti, che nonostante i 59,4 miliardi di volume di affidamenti in ambito dei, la maggioranza di tutti quelli gestiti dal, ci troviamo di fronte nuovamente ad un pacchetto normativo che non tiene conto proprio delledi comparti specifici come ie le, in particolar modo rivolti al settore sanitario pubblico". "Alcune norme sonocostruite su modelli adatti per il settore dei lavori ...