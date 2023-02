(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Roma, 1 feb – Lasulper risparmiare sull’. La ridicola scena avviene a Minorca, in Spagna, come riportato da Tgcom24. Lasulper risparmiare sull’Si può ormeggiare unasu un? Tecnicamente, sì, come dimostra la stranissima vicenda di Minorca. Legalmente, altrettanto evidentemente, no. L’uomo autore del bizzarro gesto ha dichiarato pomposamente di averlo fatto perché “così70dial mese”. Ad Es Castell, nell’isola di Minorca, in Spagna, si vedono scene, riportate dalle foto, abbastanza ridicole. Ritraggono una gru, noleggiata dall’uomo, che raccoglie l’imzione di sei metri e la fa salire a dieci di ...

Leggi Anche Gb, 37enne ottiene il primato per il giro del mondo in girocottero 'Esiste un permesso per mettere un'imbarcazione sul balcone di casa', si legge sul post - denuncia di un vicino che ...... in stato di ebrezza o senza prestare attenzione, siin navigazione provocando lesioni ... dove un motoscafo, guidato da un imprenditore danese, è arrivato come un bolide su unaa vela, ...

Minorca, mette la barca sul balcone: "Così risparmio 70 euro di ormeggio" TGCOM

Mette la barca sul balcone: “Almeno risparmio 70 euro di ormeggio” Il Primato Nazionale

EuroLeague - Il Barca rimonta e stende il Maccabi Tel Aviv Pianetabasket.com

L’Inter mette in vendita Brozovic. Dal Barça a Real e Chelsea: si parte da 30 mln, via all’asta fcinter1908

Il Milan mette gli occhi sul talento del Barcellona Ilias Akhomach: va ... Goal.com

BARCELLONA 83 - 78 MACCABI TEL AVIV (20-15; 41-37; 62-67) Vittoria sofferta al Palau per il Barça che continua la sua corsa all'inseguimento ..."Così risparmio 70 euro di ormeggio al mese" e... parcheggia la sua barca in terrazzo. E' accaduto a Es Castell, nell'isola di Minorca, in Spagna, dove un abitante ha deciso di far "svernare" la sua i ...