Caso Donzelli | Procura di Roma apre inchiesta Nordio | “Il 41 bis non si tocca”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ladella Capitale ha aperto un fascicolo d'in relazione alle dichiarazioni del deputato Giovannisulle intercettazioni connesse aldi Alfredo Cospito. Gli accertamenti - secondo quanto si è appreso - sono stati avviati in seguito ad un esposto presentato dal parlamentare Angelo Bonelli. Nell'atto si fa riferimento ai reati di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, perché sarebbero state rese pubbliche delle captazioni ambientali realizzate dall'amministrazione penitenziaria. Gli accertamenti avviati dalladella Capitale in relazione a quanto dichiarato dal deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni, sono stati decisi alla luce dell'esposto presentato dal parlamentare dei Verdi Angelo Bonelli secondo cui sono state rese note in ...

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio non risponde sul '', ovvero la rivelazione di conversazioni in carcere tra l'anarchico Alfredo Cospito e alcuni esponenti della 'ndrangheta e camorra, tutti in regime di 41 bis, citate ieri in Aula dal ...... omissioni, dimissioni, remissioni - ha detto poi in riferimento aldel deputato- molto semplicemente rispetto così tanto la magistratura, che se la magistratura dice che qualcuno ...

Caso Donzelli, il dovere di dimettersi la Repubblica

Perché le parole di Donzelli su Cospito sono un caso: gli atti citati non sono disponibili per i parlamentari Corriere della Sera

Caso Donzelli, Nordio: «Approfondire atti sensibili ma rispettiamo inquirenti» ilmattino.it

“Cospito parla coi mafiosi”: la frase di Donzelli è un caso Il Fatto Quotidiano

Cospito: Donzelli attacca quattro deputati del Pd, bagarre alla Camera - Politica Agenzia ANSA

Roma, 1 feb. (askanews) - "Da questi comportamenti esce indebolita la lotta alle mafie e al terrorismo eversivo, da questi comportamenti viene messa in pericolo la stessa sicurezza nazionale, da quest ..."Non mi appassionano atti, omissioni, dimissioni, remissioni - ha detto poi in riferimento al caso del deputato Donzelli- molto semplicemente rispetto così tanto la magistratura, che se la ...