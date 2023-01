Scontro tra auto e furgone sull’A2 | un ferito

(Di martedì 31 gennaio 2023) Paura questa mattinadel Mediterraneo, tra gli svincoli di Eboli e Campagna dove, per cause ancora in corso di accertamento, – come riporta Salerno Today – un’mobile e unsi sono improvvisamente scontrati. Velocemente sono giunti sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso una persona rimasta ferita. Inoltre, sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale e i tecnici dell’Anas. Segui ZON.IT su Google News.

In questo quadro, con la mancata proroga del taglio delle accise che ha aperto loil governo e i distributori, l'esecutivo e la maggioranza sembrano disposte a modificare il decreto ......in codice rosso al San Martino Posted on 31 Ottobre 2022 31 Ottobre 2022 Author Redazione... Il giocatore, nell'ultima stagione al Pallare, figuragli svincolati e quindi tesserabile. Si ...

Scontro tra auto nella notte a Terni: muore un 36enne, l'altro conducente fugge a piedi Virgilio Notizie

Velletri, scontro fra un'ambulanza e un'auto: gravi 7 persone, tra cui due bambini Fanpage.it

Scontro tra auto e trattore, due feriti ilmessaggero.it

"Ma cosa dici C'è una sentenza", "Non starnazzare": lo scontro tra Amurri e Sallusti La7

Clinicamente morto 18enne ferito, ipotesi scontro tra gang Agenzia ANSA

L’intervista di Fanpage.it a Pejman Abdolmohammadi, professore in relazioni internazionali del Medio Oriente presso l’Università di Trento e ...Completano il quadro delle sfide di martedì Fenerbache-Olympiakos, che in realtà è la prima sfida in ordine di tempo alle ore 18:45, ed è anche il big match di giornata tra 3° e 1°. Nello scontro di ...