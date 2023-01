Ostia In casa aveva un revolver con 6 colpi in canna e mille proiettili Nel box altre 6200 cartucce 59enne romano arrestato dai Carabinieri

... lo chef stellato Lele Usai dice Stop Una gita al sito archeologico diAntica, poi un'altra ... Poi una volta che tornano adecideranno se fare o meno una recensione sul ristorante e ...Non prima di aver raggiunto il 9,1% adsbloccando un seggio per il consiglio comunale. Da ...Pound non ha un profilo Instagram, ma ha una pagina ufficiale su Facebook seguita da quasi ...

Ostia, nascondeva in casa una pistola rubata e 6.200 cartucce: arrestato (FOTO) Il Corriere della Città

Ostia, tentano di svaligiargli la casa mentre dormiva: si sveglia e li fa arrestare Canale Dieci

Ostia: cane aggredito in casa dal branco, lasciato in fin di vita tra feci e urine Canale Dieci

85enne esce di casa e scompare tra Torvaianica e Ostia: l’appello per ritrovarla Il Corriere della Città

Prove tecniche di inondazione, a Ostia la maxi simulazione. I residenti: "Invece di fare i lavori ci insegnan… Repubblica Roma

Detenzione illegali di armi e munizioni e ricettazione. Sono le accuse per le quali un 59enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gru ...La percezione di tutti, davanti ai tanti fatti di cronaca, è di una strage senza fine. Siamo andati a vedere i numeri sui pedoni vittime della strada. I dati e le storie ...