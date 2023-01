Chi è Loredana Bertè? Età | carriera | ex mariti | Mia Martini | The Voice | Instagram

Leggi su chenews

(Di martedì 31 gennaio 2023)è una delle più grandi artiste della scena musicale italiana. Andiamo a scoprire qualche curiosità su di lei: ecco chi è. Quella dell’artista italiana è unainiziata quando era molto giovane che l’ha vista partecipare al Festival di Sanremo per ben undici volte. Attualmente la vediamo in tv come giudice di TheSenior, talent show che va in onda su Rai1 condotto da Antonella Clerici. CheNews.it, chi è: età, nome intero, biografia, peso, altezza,Nome e cognome:Carmela RosariaLuogo di nascita: Bagnara Calabra, Reggio Calabria Data di nascita: 20 settembre 1950 Età: 72 anni Segno zodiacale: Vergine Altezza: 167 cm Peso: 70 kg Professione: ...