Calciomercato | Psg Niente Skriniar subito | all' Inter fino a giugno

Il club francese ha rinunciato ad anticiparne l'arrivo in questa sessione PARIGI (FRANCIA) - Milan Skriniar resterà un giocatore dell'Inter fino al termine della stagione, quando scadrà il suo ...Secondo quanto riportato da.com , c'è da registrare una frenata per quanto riguarda la trattativa tra Inter e ...è ovviamente legato all'addio immediato di Milan Skriniar in direzione

Calciomercato estero: Cancelo, visite col Bayern. Casadei finisce nella B inglese, l'Arsenal punta Jorginho | Mercato Calciomercato.com

Inter: offerti 13 milioni a Skriniar, ma il PSG sente di averlo in pugno. Adesso serve chiarezza Calciomercato.com

Calciomercato, Ziyech a Parigi in attesa dell'accordo tra Psg e Chelsea. Galtier: "Ci stiamo lavorando" LAROMA24

Il Psg con il il suo presidente è sbarcato in Italia. L’obiettivo è chiudere il calciomercato con il botto. Ecco cosa sta succedendo Può davvero essere il Psg la ...AGGIORNAMENTO ORE 13:40- Come riporta Tuttosport, in questo ultimo giorno di mercato, il Torino farà un ultimo tentativo per Isak Hien. C'è già l'accordo con ...