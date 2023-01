Marchese | Simeone è un grandissimo calciatore | Spalletti sta facendo un ottimo lavoro | su Kim

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Giovanni, allenatore ed ex, ha parlato a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", ecco le sue parole: “? È ungiocatore, quando l’ho visto a Genova l’ho capito subito. Ha fame e garra, è un giocatore completo. Bisogna dare merito al Napoli che ha capito potesse servire.staun, stiamo parlando di un allenatore top. I numeri parlano per lui. Il gruppo è bello e competitivo, si vede che vogliono stare insieme e si divertono quando giocano. Stannouncampionato e una grandissima Champions League. Non c’è squadra che possa competere con il Napoli in questo momento in Serie A e questo è merito di ...