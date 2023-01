Geely - I cinesi sbarcano a Milano con un nuovo centro per il design e l' innovazione

(Di lunedì 30 gennaio 2023)è la capitale dele della creatività e non sono poche le grandi e piccole aziende che hanno deciso di insediarvisi per sfruttare un enorme bacino di competenze e talenti: è il caso di alcune Case automobilistiche, come la Gac (Guangzhou Automobile Group), che lo scorso novembre ha inaugurato undi ricerca e sviluppo in via Tortona, nel cuore del distretto della moda, e ora della, uno dei simboli dell'espansionismo in Europa delle auto "made in China". Il gruppo, proprietario di marchi come Volvo, Polestar, Lotus, Lynk & Co,Smart e azionista anche della Mercedes-Benz, ha annunciato l'apertura proprio adelInnovationCenter Italy. Nel cuore di Porta Nuova. Ilpolo ha sede ...

Non si tratta più di produttori automobilistiche aprono filiali europee, o che spostano la ... se il colosso asiatico lavora autonomamente non solo con i compatrioti come, ma anche con ...

Il gruppo ha scelto l'area di Porta Nuova per investire nella capitale della moda "e affermare il ruolo centrale della creatività nel presente e nel futuro" ...E’ andato allo studio di progettazione architettonica Cobe l'incarico per il nuovo Geely Design Center in un campus unico chiamato Uni3 by Geely sul fronte del porto di Göteborg. Il nuovo edificio cos ...