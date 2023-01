Caso Cospito | opinioni a confronto | Bechis | Foti | Giro | Tocci

Il governo rende pubblica la propria posizione suldopo le violenze contro le sedi diplomatiche italiane in Spagna e in Germania e l'ondata di manifestazioni e atti dimostrativi a favore ...- Il parere del direttore di Open, il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, di un rappresentante della Comunità di S. Egidio e della direttrice dell'Istituto Affari ...

Cospito, Delmastro: “Giusto isolarlo. È lui che ha ispirato le violenze delle ultime ore” la Repubblica

Democrazia e media, le altre tragedie del “caso Cospito” Domani

Caso Cospito, il capo della polizia Giannini: “Massima attenzione sugli anarchici”. Attacchi alle sedi diplom… La Stampa

Caso Cospito, garante ipotizza revoca 41 bis. Ma il governo: "Nessun patto con anarchici" Sky Tg24

E' il giorno dell'informativa in Cdm sul caso di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto al 41 bis a Sassari e in sciopero della fame da oltre 100 giorni. Il ...Ci sono delle cose che non vanno mai dimenticate e devono fungere da «dogma» quando parliamo di ogni carcerato, compreso quindi Alfredo Cospito. La prima è che anche se delinquenti lo Stato ha il dove ...