(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il tecnico del club spagnolo infastidito durante un confronto in aeroporto con i tifosi(SPAGNA) - Rinopiùper le sorti del suo, che ieri si è arreso per 1 - 0 ...

Il tecnico del club spagnolo infastidito durante un confronto in aeroporto con i tifosi(SPAGNA) - Rino Gattuso sempre più teso per le sorti del suo, che ieri si è arreso per 1 - 0 al Valladolid rimediando la terza sconfitta nelle ultime quattro partite. L'ex centrocampista del Milan e della Nazionale, dopo un aver risposto male ad un ..."Abbiamo promosso il nostroin Europa e ora siamo molto più rispettati", commenta il tecnico. 2005/06: Villarreal Proveniente da una piccola città fuori, il Sottomarino Giallo ...

Gattuso sempre più giù: il Valencia perde anche a Valladolid La Gazzetta dello Sport

Calcio: Valencia. Gattuso sempre più teso, manata a una telecamera Tiscali

Gattuso, a Valencia è crisi nera. La sfuriata col giornalista: «Te lo ... Open

I tifosi del Valencia circondano l'auto di Musah: la sua reazione è incredibile Corriere dello Sport

Valencia, Cavani: "Gattuso vive e sente il calcio. Sta a noi imparare dalla sua voglia" TUTTO mercato WEB

Il tecnico del club spagnolo infastidito durante un confronto in aeroporto con i tifosi VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Rino Gattuso sempre più ...Momento difficile per Rino Gattuso sulla panchina del Valencia, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite della Liga, il tecnico italiano si ...