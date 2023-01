(Di domenica 29 gennaio 2023)arbitraledelvalido per la 20ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 20ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Orsato.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Al Maradona il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Roma: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo Stadio Maradona,e Roma si affrontano nel match valido per la 20° giornata di campionato di Serie A ......andava il secondo giallo Db Milano 18/09/2022 - campionato di calcio serie A / Milan -/ ... Il Corriere dello Sport, nelladi Edmondo Pinna, scrive: 'Pessima partita per l'...

Moviola Napoli-Roma: episodi e VAR Goal.com

Moviola Napoli-Roma: l’episodio chiave del match Calcio News 24

Moviola Napoli-Cremonese: passo indietro per Ferrieri Caputi Corriere dello Sport

Moviola Napoli-Juve: VAR ed episodi Goal Italia

Sampdoria-Napoli, la moviola: Abisso non bene, Valeri è peggio. Che errori! Corriere dello Sport

Al Maradona il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Napoli e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Maradona, Napoli e Roma si affrontano nel matc ...Milan e Sassuolo Calcio in campo allo stadio San Siro per il match della ventesima giornata di Serie A, stagione 2022/2023. È il Sig. Antonio Giua della sezione di Olbia a dirigere il confronto del tu ...